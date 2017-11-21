  • الثلاثاء 21

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. وزارة الإعلام تعيد للأذهان ذكريات الزمن الجميل

بالفيديو.. وزارة الإعلام تعيد للأذهان ذكريات الزمن الجميل

بالفيديو.. وزارة الإعلام تعيد للأذهان ذكريات الزمن الجميل
نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الثقافة والإعلام، مقطع فيديو عن النشأة الأولى للتليفزيون السعودي عام 1382 -1962، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتليفزيون.

وأعادت الوزارة في مقطع فيديو آخر، إلى الأذهان ذكريات الماضي والزمن الجميل، وبداية مسرح التليفزيون في مدينتي الرياض وجدة عام 1385 – 1965.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 3 ساعات

أول تلفزيون في المملكة هو تلفزيون الظهران التابع لأرامكو للتصحيح فقط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *