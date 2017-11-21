بالفيديو.. وزارة الإعلام تعيد للأذهان ذكريات الزمن الجميل
نشرت وزارة الثقافة والإعلام، مقطع فيديو عن النشأة الأولى للتليفزيون السعودي عام 1382 -1962، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتليفزيون.
وأعادت الوزارة في مقطع فيديو آخر، إلى الأذهان ذكريات الماضي والزمن الجميل، وبداية مسرح التليفزيون في مدينتي الرياض وجدة عام 1385 – 1965.
#فيديو | بداية مسرح التلفزيون في محطتي مدينة #الرياض ومدينة #جدة عام (1385هـ) 1965.#اليوم_العالمي_للتلفزيون pic.twitter.com/05YXjpjaw4
— وزارة الثقافة والإعلام (@moci_ksa) November 21, 2017
#فيديو | النشأة الأولى للبث التلفزيوني في المملكة العربية السعودية عام (1382هـ) 1962.#اليوم_العالمي_للتلفزيون pic.twitter.com/NvXEejlsTk
— وزارة الثقافة والإعلام (@moci_ksa) November 21, 2017
الهاوي[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 3 ساعات
أول تلفزيون في المملكة هو تلفزيون الظهران التابع لأرامكو للتصحيح فقط