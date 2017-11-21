بالفيديو.. وزارة الإعلام تعيد للأذهان ذكريات الزمن الجميل

نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الثقافة والإعلام، مقطع فيديو عن النشأة الأولى للتليفزيون السعودي عام 1382 -1962، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتليفزيون.

وأعادت الوزارة في مقطع فيديو آخر، إلى الأذهان ذكريات الماضي والزمن الجميل، وبداية مسرح التليفزيون في مدينتي الرياض وجدة عام 1385 – 1965.