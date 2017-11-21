التركي توران يستأذن الرحيل عن برشلونة

نواف السالم(صدى):

بحث اللاعب التركي أردا توران، مستقبله مع الفريق الكتالوني، مع المدير العام لنادي برشلونة الإسباني، بيب سيجورا، من أجل البحث عن حل نهائي لمستقبله مع الفريق الكتالوني.

وتأكد أن المدرب فالفيردي لن يعتمد على توران في الفترة المقبلة، هو ما جعله يتحدث عن مستقبله مع الفريق.

وربما قدم اللاعب التركي توران، بعض العروض لبيب سيغورا، من أجل النظر فيها، مؤكدة أن النادي الكتالوني مستعد لمساعدة اللاعب التركي.

وكان توران أكد رغبته بالرحيل، في تصريحات نقلتها صحيفة “ فاناتيك ” التركية، وقال: ” أريد الخروج حالاً، برشلونة هو أكبر ناد في العالم وهذا لن يتغير، ولكنه الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار ” .