الإطاحة بمذيع أمريكي شهير ووقف برامجه بسبب ” فضائح جنسية “

واشنطن(صدى):

استقبل المذيع الأمريكي الشهير تشارلي روز، عدة صفعات موجعة، على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بعدد من السيدات.

واتخذت شبكة ” سي بي إس ” الأمريكية إجراء بوقف ” روز ” ، من تقديم برنامجه الصباحي، وفي السياق ذاته أوقفت خدمة البث العام ” بي بي إس ” ، توزيع وبث برنامجه المسائي، بسبب فضائحه الجنسية.

وقال ضحايا المذيع الأمريكي، إنه حاول تقبيلهن عنوة، والتحرش بهم، بشكل غير مرغوب، وأوضحت أخريات أنه يسير بشكل شبه عاري أمامهن، ويتحدث إليهن بألفاظ بذيئة،و فقًا لواشنطن بوست.

وقدم ” روز ” الاعتذار في النهاية، على الرغم من أنه أنكر الادعاءات ضده، ووصفها بأنها غير دقيقة.