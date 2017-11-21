فيديو صادم لعيد ميلاد فتاة حسناء يتحول إلى كارثة

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” ، مقطع فيديو يرصد لحظة تحول عيد ميلاد فتاة حسناء إلى كارثة.

وأظهر الفيديو الكتداول ، الفتاة تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها، وعندما جلبت صديقاتها قالب الحلوى لها وراحت الفتاة تطفئ الشموع اشتعلت النيران في رموشها الاصطناعية مما أثار فزعها وراحت تصرخ من شدة خوفها وسط صدمة الموجودين.