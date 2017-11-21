فيديو صادم لعيد ميلاد فتاة حسناء يتحول إلى كارثة
تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” ، مقطع فيديو يرصد لحظة تحول عيد ميلاد فتاة حسناء إلى كارثة.
وأظهر الفيديو الكتداول ، الفتاة تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها، وعندما جلبت صديقاتها قالب الحلوى لها وراحت الفتاة تطفئ الشموع اشتعلت النيران في رموشها الاصطناعية مما أثار فزعها وراحت تصرخ من شدة خوفها وسط صدمة الموجودين.
Her falsies catch on fire 😭
Posted by Funny Videos on Wednesday, November 15, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3830 ] نشر منذ 3 ساعات
يدهن وما جابت
صهيب[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 3 ساعات
شر البلية مايضحك ههههههههههههه
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 3 ساعات
الحريم اذبحتهم الزينه وكلها تقليد صيني ويدورون احد يتزوجهم
الحرمة جمالها بعفتها وغطى وجهها قدام الناس وخوفها من الله
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22858 ] نشر منذ 31 دقيقة
سلاماااات سلاماااااات
ياعسسسسسسسسل😘😘😘
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1950 ] نشر منذ 22 دقيقة
اذا سلمت الرموش الاصليه بكيفها الصناعيه