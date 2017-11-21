ارتفاع إيداعات حساب إبراء الذمة بعد إعلان المملكة الحرب على الفساد

علي القحطاني(صدى):

كشف بنك التنمية الاجتماعية زيادة حجم المبالغ التي تم إيداعها في حساب إبراء الذمة خلال شهرأكتوبرالماضي بنسبة تصل إلى %144 مقارنة بشهر سبتمبر الذي يسبقه .

وتجاوز إجمالي المبالغ المودعة في الحساب من بداية 2017 حتى 31 أكتوبر الماضي 13.251.849 ريالا، منها 1.174.341 ريالا أُودِعت في أكتوبر مقابل 479.751 ريالا أودعت في سبتمبرمن العالم ذاته .

418 إيداعا في الحساب خلال أكتوبر 2017

200 ألف ريال أكبر مبلغ أودع خلال أكتوبر 2017

286 إيداعا خلال سبتمبر 2017

50 ألف ريال أكبر مبلغ أودع في سبتمبر 2017

وأوضح البنك أن إجمالي عمليات الإيداع في حساب إبراء الذمة خلال أكتوبر من العام الحالي 2017، بلغ 418 عملية إيداع، بنسبة تغير تصل إلى 46 %، مقارنة مع سبتمبر من ذات العام الذي سجل 286 عملية إيداع.

وقال البنك أن الإيداعات التي تدخل في الحساب يتم التعامل معها بسرية تامة، كما أن الأموال التي يتم إيداعها في هذا الحساب يتم صرفها بالكامل على برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود (زواج أسرة ترميم ).

وشهد الحساب في أكتوبر 2017 أكبر مبلغ تم إيداعه بإيداع 200 ألف ريال، فيما كان أكبر مبلغ تم إيداعه في سبتمبر 50 ألف ريال، كما شهد أكتوبر ارتفاعا بمتوسط المبالغ المودعة المقدر بـ2809 ريالات، مقابل متوسط مبالغ إيداع يقدر بـ1677 ريالا في سبتمبر من ذات العام .