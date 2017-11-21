أسينسيو يعلق على صيام رونالدو التهديفي

ماجد محمد(صدى):

علق لاعب ريال مدريد الإسباني، ماركو أسينسيو، على صيام نجم الفريق كريستيانو رونالدو عن التهديف حتي الآن في الدوري الأسباني.

وقال أسينسيو إن البرتغالي رونالدو، قادر على العودة، وسيتمكن من تسجيل أهداف عديدة في الليجا.

وأضاف أسينسيو، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة أبويل نيقوسيا في دوري أبطال أوروبا: ” أرى كريستيانو في حال جيدة، كما هو دائماً. لا يحالفه التوفيق في الليجا في مسألة التهديف، لكن كريستيانو دائماً يعود وسيعود للأرقام التي اعتدنا عليها ” .

وقال: ” أحاول العمل دائماً. لا أزال أمتلك نفسي الرغبة لزيادة أهميتي في الفريق وأحاول استغلال كل الدقائق التي يمنحها لي المدرب سواء كانت 20 أو 5 دقائق أو حتى باللعب أساسيا ” .