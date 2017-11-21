” أمانة الطائف ” توزع مضخات الشفط لاحتواء تجمعات مياه السيول

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية عن توزيع أمانة مدينة الطائف، صباح اليوم، مضخات الشفط على المواقع الغير مخدومة بشبكة تصريف مياه السيول.

وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أمانة الطائف توزع مضخات الشفط على المواقع الغير مخدومة بشبكة تصريف مياه السيول لإحتواء أي تجمعات متوقعة خلال الحالة المطرية المقبلة “.

وكانت الوزارة أعلنت عن استكمال منطقة الجوف استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار، وذلك بوضع جميع الإمكانيات للتعامل مع الحالات الطارئة، من خلال حصر المواقع التي يتوقع أن تتجمع فيها المياه، وكذلك تنظيف غرف المياة للقنوات وصيانتها، وتجهيز المعدات والآليات والعاملين عليها لمباشرة عملهم.