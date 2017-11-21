مباحثات روسية سورية قبل زيارة أردوغان

موسكو(صدى):

أعلن ” الكرملين ” اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد، في مدينة سوتشي بروسيا أمس الاثنين.

وهنأ الرئيس الروسي نظيره السوري على ” إنجازاته في محاربة الإرهاب ” في سوريا وأتفقا على اجتماع بينهما قبل زيارة لرئيسي تركيا رجب طيب أردوغان، وإيران حسن روحاني إلى روسيا هذا الأسبوع لإجراء مباحثات بشأن الأزمة السورية.

وأكد ” بوتين ” لـ ” الأسد ” أن التسوية السياسية السلمية في سوريا هي قضية رئيسية بعد انتهاء الحرب على الإرهاب.