  • الثلاثاء 21

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. مباحثات روسية سورية قبل زيارة أردوغان

مباحثات روسية سورية قبل زيارة أردوغان

مباحثات روسية سورية قبل زيارة أردوغان
موسكو(صدى):

أعلن ” الكرملين ” اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد، في مدينة سوتشي بروسيا أمس الاثنين.

وهنأ الرئيس الروسي نظيره السوري على ” إنجازاته في محاربة الإرهاب ” في سوريا وأتفقا على اجتماع بينهما قبل زيارة لرئيسي تركيا رجب طيب أردوغان، وإيران حسن روحاني إلى روسيا هذا الأسبوع لإجراء مباحثات بشأن الأزمة السورية.

وأكد ” بوتين ” لـ ” الأسد ” أن التسوية السياسية السلمية في سوريا هي قضية رئيسية بعد انتهاء الحرب على الإرهاب.


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *