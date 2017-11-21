أنباء عن قيام الرئيس اللبناني ميشيل عون بجولة عربية لهذه الأسباب

بيروت(صدى):

ذكرت مصادر أن الرئيس اللبناني ميشال عون، يعتزم القيام بجولة عربية؛ على خلفية الأزمة اللبنانية الأخيرة.

وأشارت إلى أن جولة ” عون ” العربية تأتي؛ لشرح الموقف اللبناني، ومطالبة العرب بالنأي عن أي خلافات بينهم.

وشهدت الفترة الأخيرة توترًا حاد على الأراضي اللبنانية، بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ إصر تدخلات إيران وزراعها حزب الله في الشؤون اللبنانية والعربية.