أنباء عن قيام الرئيس اللبناني ميشيل عون بجولة عربية لهذه الأسباب
ذكرت مصادر أن الرئيس اللبناني ميشال عون، يعتزم القيام بجولة عربية؛ على خلفية الأزمة اللبنانية الأخيرة.
وأشارت إلى أن جولة ” عون ” العربية تأتي؛ لشرح الموقف اللبناني، ومطالبة العرب بالنأي عن أي خلافات بينهم.
وشهدت الفترة الأخيرة توترًا حاد على الأراضي اللبنانية، بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ إصر تدخلات إيران وزراعها حزب الله في الشؤون اللبنانية والعربية.
نـايف العــنزي[ عدد التعليقات: 920 ] نشر منذ 4 ساعات
طردوه لاحد يستقبله
رااايق[ عدد التعليقات: 3031 ] نشر منذ 4 ساعات
أقعد مكانك ولا تجينا أذا كان تبغي تجينا ** صاير لعبه بيد حزب الشيطان وصاير تتحدث بلسانهم **
عذ؟آب الرحيل[ عدد التعليقات: 1605 ] نشر منذ 3 ساعات
و جاي بعد معك وجه تشرح
وتشرح ويش هو ؟؟
كل شيئ صار ع المكشوف
سلمتم الجمل بما حمل الى الروافض ايران
وحسن زميرهـ النجس اللعين
ابو خداش[ عدد التعليقات: 984 ] نشر منذ 3 ساعات
أنباء عن قيام الرئيس اللبناني ميشيل عون بجولة عربية لهذه الأسباب اكيد خائف لاينقطع الرز الخليجي عن لبنان
الهاوي[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 3 ساعات
بيعمل مثل سعد الحريري واللي يدفع أكثر راح تضبط أموره
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 961 ] نشر منذ 3 ساعات
والله اني شايف دولة لبنان مالها اي أهمية بالنسبة لدولتنا مع احترامي لباقي الدول العربية كلهم في نفق واحد يكرهونا بشكل غير طبيعي واكبر دليل التصويت الأخير في مجلس الأمن مع الاسف متوقف معنا من الدول العربية غير الإمارات والبحرين والباقي انذال
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 961 ] نشر منذ 3 ساعات
والله اني شايف دولة لبنان مالها اي أهمية بالنسبة لدولتنا مع احترامي لباقي الدول العربية كلهم في نفق واحد يكرهونا بشكل غير طبيعي واكبر دليل التصويت الأخير في مجلس الأمن مع الاسف متوقف معنا من الدول العربية غير الإمارات والبحرين والباقي انذال .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3830 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا كلب من كلاب حزب اللات مسير وليس مخير
مغرد[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا ابغاهم يستقبلونه ويكون الا ستقبال ليس على مستوى وزير بل اقل بقليل مره مره وبعدين يهان فى استقبله ولا يستقبله لا الملك ولا ولى العهد حتى يعرف قدره ويا خرونه بالمطار يبهذلونه حتى يعرف كيف يكون مع حزب الات
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2742 ] نشر منذ 24 دقيقة
اتمنى مايجي للرياض واتمنى ما احد يستقبل الكلب