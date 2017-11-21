بالفيديو.. فوز الفهد تداعب خلود الصغيرة والأخيرة تكشر في وجهها

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو لخبيرة التجميل والموضة الكويتية فوز الفهد وهي تحمل ابنتها خلود الصغيرة وتداعبها أثناء وجودها في معرض العطور.

وظهرت فوز بالفيديو وهي تحمل خلود الصغيرة وتداعب بها محاولة إضحاكها ولكن الطفلة رفضت الابتسام ، وعلقت والدة الثانية قائلة خلود قوليلها ” لما أصير كبيرة أروح صالونك تسوين شعري ” ، ثم قالت الدكتورة خلود لفوز لما تبدأي العمل بصالونك الجديد إن شاء الله خلود الصغيرة تفتتحه.