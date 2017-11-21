” الصحة ” تتفاعل مع المواطنين عبر ” تويتر ” حول ثلاث أشقاء شوه المرض جسدهم

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت وزارة الصحة مع مناشدات المغردين على مواقع التواصل ” تويتر ” حول المقطع المتداول عن الأشقاء الصغار الثلاثة الذين يعانون من أمراض جلدية وتشوهات ويع​يشون في الصحراء وطلبت منهم عبر حسابها في ” تويتر ” مدها بالمعلومات حول ذوي الأطفال .

وكان مواطن قد وثق حالة الأطفال ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر أنهم يعانون أمراضا في الجهاز العصبي وغير قادرين على الحركة بشكل طبيعي، إضافةً إلى أن أطراف اليدين غير مكتملةوناشد مغردون بالتوصل إليهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم.