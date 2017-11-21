” الصحة ” تتفاعل مع المواطنين عبر ” تويتر ” حول ثلاث أشقاء شوه المرض جسدهم
تفاعلت وزارة الصحة مع مناشدات المغردين على مواقع التواصل ” تويتر ” حول المقطع المتداول عن الأشقاء الصغار الثلاثة الذين يعانون من أمراض جلدية وتشوهات ويعيشون في الصحراء وطلبت منهم عبر حسابها في ” تويتر ” مدها بالمعلومات حول ذوي الأطفال .
وكان مواطن قد وثق حالة الأطفال ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر أنهم يعانون أمراضا في الجهاز العصبي وغير قادرين على الحركة بشكل طبيعي، إضافةً إلى أن أطراف اليدين غير مكتملةوناشد مغردون بالتوصل إليهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3405 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
الله يشافيهم ويعافيهم
لكن المصيبه ان من خلال تويتر ووسائل التواصل
اذا ماتصور مأساتك وتنشرها بين الخلايق ماتحصل اي اهتمام ولا اي حل
اكيد انهم راجعوا وسعوا وحاولوا لكن ماحصلوا علاج ولا اي حل
ولابد من نشر معاناتهم بين خلق الله علشان ياخذون حقهم من العلاج والاهتمام
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3405 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندي اخوي له ولد صغير مصاب بمرض جلدي ولو تشوف شكله تحزن له
حاول وراجع المستشفيات ولا فيه فايده كانهم يقولون اصبر على بلواك والاجر من الله
قلت له خلنا نصور ولدك وننشر صورته ماوافق ترا يتفاعلون ويعالجون ولدك لو خارج المملكة
ماوافق
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3830 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يشفيهم ويعافيهم