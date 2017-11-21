المملكة تدعم اليمن بـ 550 طن أدوية للسيطرة على وباء الكوليرا

فهمي محمد(صدى):

قال المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم إمداد اليمن بـ550 طن من الأدوية خلال فترة لا تزيد عن 4 أيام، للسيطرة على وباء الكوليرا المنتشر في معظم أنحاء اليمن.

وأوضح ” الجطيلي ” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” صباح السعودية ” ، أن الأدوية شملت 700 ألف عبوة محلول و500 ألف رباط حيوي وغيرها من المستلزمات لمحاولة تعزيز اليمن ضد الوباء، مشيرًا إلى أن 60% من هذه المساعدات انتشرت في صنعاء والأماكن الخاضعة لسيطرة الانقلابين بسبب انهيار المنظومة الصحية فيها بالكامل.

أشار إلى أن فريق الاستجابة العاجلة الذي تم تكوينه بتوجيه سامي من خادم الحرمين الشريفين شمل عدد من الهيئات منها ” وزارة الصحة السعودية، ووزارة السكان اليمينة ومكتب تنسيق الدعم الإنساني ” ، موضحًا أن الفريق ركز جهوده على عدة أمور منها ” التشخيص الصحيح لهذا الوباء ودعم سبل العلاج والعمل على السيطرة على المرض وتعزيز جهود الوقاية منه “.