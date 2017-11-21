” العمل ” : إيداع 1.6 مليار معاشات ضمانية لـ 889 ألف مستفيد

سعيد العجل(صدى):

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول الأحد، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية، إضافة إلى المساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بعد دمجها في حساب واحد.

وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين والمستفيدات بلغت 1.556.718.67 ريالًا.

وأضاف الدكتور الشافي، أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع المبالغ المالية في حساباتهم للشهر الحالي بلغ 888.948 مستفيدا، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم. وتفصيلًا، بلغت المساعدات الضمانية للمستفيدين 1,280,018,277، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 181,656,888 ريالًا، وصرف 95,043,505 ريالات لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وجّه بدمج صرف المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء في حساب واحد؛ بحيث يتم الصرف للمستفيدين والمستفيدات دفعة واحدة اعتبارًا من شهر رمضان الماضي.