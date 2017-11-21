12 فريقا يسعون لضمان التأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

تعود اليوم منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ويسعى 12 فريقا لضمان التأهل لدور الـ16، بعد ضمان أربعة فرق بالفعل المشاركة في دور الـ16، وهي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزيين.

ويستضيف حامل اللقب ريال مدريد اليوم أبويل نيقوسيا، ويحتاج إلى الفوز في اللقاء، في حين تعادل أيضا بروسيا دورتموند على ضيفه توتنهام.

ولا تزال لدى بروسيا فرصة حسابية، فعليه أن يفوز على توتنهام وينتظر عدم انتصار ريال مدريد على أبويل نيقوسيا.

ويستضيف مانشستر سيتي، الذي ضمن التأهل بتصدره للمجموعة السادسة بـ12 نقطة فريق فينورد روتردام الهولندي متذيل المجموعة بلا رصيد.

وتسعى كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في هذه المباراة للحفاظ على المركز الأول بالمجموعة، عبر الفوز على فينورد وعدم تغلب شاختار ثاني المجموعة بتسع نقاط على نابولي الثالث بثلاث نقاط في إيطاليا.

ويحل ليفربول، متصدر المجموعة الخامسة بثماني نقاط، ضيفاً على إشبيلية ثاني المجموعة بسبع نقاط، ومن يفز في هذه المباراة سيضمن التأهل للدور المقبل، كما أن “ الريدز ” يكفيهم التعادل.

وفي المجموعة نفسها يستضيف سبارتاك موسكو المركز الثالث بخمس نقاط ماريبور السلوفيني المتذيل بنقطة.

ويبتعد بشيكتاش بخطوة عن التأهل لدور الـ16، إذ يتصدر الفريق التركي المجموعة السابعة بعشر نقاط، ويكفيه التعادل أمام ضيفه بورتو الوصيف بست نقاط، كما يمكنه أن يخسر ويضمن التأهل أيضاً بشرط ألا يفوز لايبزيغ الألماني ثالث المجموعة بست نقاط على موناكو المتذيل بنقطتين في فرنسا، أما بورتو فيمكنه ضمان التأهل إذا فاز في تركيا.