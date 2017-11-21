توقعات مرعبة للمتنبئ بانتخاب ” ترامب ” و ” مذبحة لاس فيغاس ” لعام 2018
” كذب المنجمون ولو صدفوا ” مقولة نؤمن بها نحن العرب المسلمين إلا أن هوس الغرب بالتوقعات جعلت المتنبئ “ كريغ هاميلتون باركر ” الذي ولد في ساوثامبتون وتوقع من قبل بفوز ترامب في الانتخابات ومذبحة لاس فيجاس تؤخذ على محمل الجد وتداولوا نبؤاته لعام 2018 التي جاءت كالآتي.
سوف تضرب القوات الأمريكية كوريا الشمالية من خلال تفجير طريق تجاري رئيسي.
– كيم جونغ أون سيُطاح به من قبل شعبه.
– فشل محاولة الإطاحة بدونالد ترامب.
– غرق سفينة حربية أمريكية.
-تيريزا ماي تبقى في السلطة.
– انفجار بركاني بالقرب من نابولي.
– قطعة ضخمة سوف تنفصل عن جليد القارة القطبية الجنوبية.
– إضرابات جماهيرية ينظمها جيريمي كوربين (سياسي بريطاني من حزب العمال البريطاني).
– هجوم إرهابي على طريق بريطانى سريع.
– وباء أنفلونزا عالمي مرتبط بالإرهاب البيولوجي.
– الأمير هاري سيعلن خِطبته.
– الإرهابيون سيشنون هجومًا كيماويًا على لندن أو برلين.
– انهيار اليورو مما سيؤدي إلى اندلاع أعمال شغب في دول الاتحاد الأوروبي.
– “ سنة سيئة شاملة ” للاقتصادات العالمية.
وفي العام الماضي توقع هذا الوسيط “ إطلاق النار ” في لاس فيغاس، وهجومًا سامًا على مدرسة، واستقالة هيلاري كلينتون من السياسة، ووباءً عالميًا، وأعمال شغب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.
sizar9999[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 4 ساعات
قل قسم
رااايق[ عدد التعليقات: 3031 ] نشر منذ 3 ساعات
كذب المنجمون ولو صدقوا **
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه معظم التنبأت وضعت بمعرفة الاستخبارات البريطانية و الامريكية معا لجس نبض الشعوب الاوروبية و الامريكية خصوصا:
1) سوف تضرب القوات الأمريكية كوريا الشمالية من خلال تفجير طريق تجاري رئيسي.
2) كيم جونغ أون سيُطاح به من قبل شعبه.
3) فشل محاولة الإطاحة بدونالد ترامب.
4) الإرهابيون سيشنون هجومًا كيماويًا على لندن أو برلين.
N&7M2[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 3 ساعات
اعوذ بالله ولا خبر زين كلها مصايب ومشاكل نريد الاخبار الجميلة
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 3 ساعات
كلها فوترشورب وكذب
والي قاله عن ترمب وغيره من الي صار رمى حصى وصابت وعقبها يبي يشتهر وجاب الي يقوله
مغرد[ عدد التعليقات: 938 ] نشر منذ 2 ساعتين
توقعاته صارت صحيحه وبعدين التو قعات ما هى حرام كان عمر ابن الخطات رضى الله عنه يتو قع امور وتحدث
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3830 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء الله