توقعات مرعبة للمتنبئ بانتخاب ” ترامب ” و ” مذبحة لاس فيغاس ” لعام 2018

واشنطن(صدى):

” كذب المنجمون ولو صدفوا ” مقولة نؤمن بها نحن العرب المسلمين إلا أن هوس الغرب بالتوقعات جعلت المتنبئ “ كريغ هاميلتون باركر ” الذي ولد في ساوثامبتون وتوقع من قبل بفوز ترامب في الانتخابات ومذبحة لاس فيجاس تؤخذ على محمل الجد وتداولوا نبؤاته لعام 2018 التي جاءت كالآتي.

سوف تضرب القوات الأمريكية كوريا الشمالية من خلال تفجير طريق تجاري رئيسي.

– كيم جونغ أون سيُطاح به من قبل شعبه.

– فشل محاولة الإطاحة بدونالد ترامب.

– غرق سفينة حربية أمريكية.

-تيريزا ماي تبقى في السلطة.

– انفجار بركاني بالقرب من نابولي.

– قطعة ضخمة سوف تنفصل عن جليد القارة القطبية الجنوبية.

– إضرابات جماهيرية ينظمها جيريمي كوربين (سياسي بريطاني من حزب العمال البريطاني).

– هجوم إرهابي على طريق بريطانى سريع.

– وباء أنفلونزا عالمي مرتبط بالإرهاب البيولوجي.

– الأمير هاري سيعلن خِطبته.

– الإرهابيون سيشنون هجومًا كيماويًا على لندن أو برلين.

– انهيار اليورو مما سيؤدي إلى اندلاع أعمال شغب في دول الاتحاد الأوروبي.

– “ سنة سيئة شاملة ” للاقتصادات العالمية.

وفي العام الماضي توقع هذا الوسيط “ إطلاق النار ” في لاس فيغاس، وهجومًا سامًا على مدرسة، واستقالة هيلاري كلينتون من السياسة، ووباءً عالميًا، وأعمال شغب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.