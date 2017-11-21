الأمطار تتسبب في إيقاف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي

نايف السالم(صدى):

شهدت منطقة جدة، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة؛ أدت إلى توقف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي.

وقالت إمارة مكة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” إيقاف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلام؛ وذلك للتقلبات الجوية المصاحبة للأمطار وارتفاع سرعة الرياح النشطة وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية “.

يجدر الإشارة إلى أن منطقة جدة شهدت أمطارًا غزيرة منذ فجر اليوم، ولم تتوقف حتى الأن، كما اجتاحت موجة الأمطار الرعدية عدة مناطق في المملكة منذ أمس وحتى اليوم.