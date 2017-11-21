الغذاء والدواء تكشف حقيقة الأثار الناتجة عن دواء مضاد ” للقيء والغثيان “

طلال الغامدي(صدى):

حذر مقطع فيديو على مواقع التواصل من الأثار المميتة لعقارخاص بعلاج القيء والغثيان وهو عقار الـ ” دومبيريدون ” وتسببه في بعض الحالات في الموت المفاجيء .

قال المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء ” إدريس الدريس ” أن أعلنت عبر موقعها الرسمي وفي بيان صحفي أمس على منع استخدام المستحضر لمرضى فشل القلب والنوبات والذبحات وحثت الهيئة الممارسين الصحيين والمرضى عـلى إبلاغ المركز الـوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عـند حدوث أي أعراض جانبية من استخدام الأدوية.

وأشار المتحدث إلى أن الهيئة حددت استخدام الدواء لفترة قصيرة وبجرعات منخفضة على ألا تتجاوز الجرعة اليومية للمراهقين والبالغين الذين يبلغ وزنهم أكثر من 35 كيلو غراما على 10 ملجم ثلاث مرات يومياً عن طريق الفم أو 30 ملجم مرتين يومياً عن طريق الشرج لمدة أسبوع، ويجب ألا تتجاوز الجرعة للأطفال الذين يبلغ وزنهم أقل من 35 كيلو غراما عن 0.25 ملجم لكل كيلو غرام ثلاث مرات يومياً لمدة أسبوع.