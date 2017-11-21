المسند: انخفاض حاد في درجات الحرارة الخميس المقبل بالرياض

حمود العنزي(صدى):

توقع عبدالله المسند، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، انخفاض درجات الحرارة من يوم الخميس المقبل بالعاصمة الرياض.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : ” متوقع من يوم الخميس هبوط في درجة الحرارة في العاصمة الرياض من 27 درجة إلى 20 درجة مئوية للكبرى، ومن 19 إلى 12 للصغرى ” .

وأضاف المسند أن هناك احتمالية لهطول أمطار خفيفة مساء اليوم، الثلاثاء، ويأتي ذلك حيث تشهد أجواء المملكة تقلبات جوية هطلت على إثرها أمطار غزيرة وسط تحذيرات من هيئة الارصاد والدفاع المدني.