  • الثلاثاء 21

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو| أحلام تشبه أمير قطر بالنبي ومغردون: تطبيل مجنون

بالفيديو| أحلام تشبه أمير قطر بالنبي ومغردون: تطبيل مجنون

بالفيديو| أحلام تشبه أمير قطر بالنبي ومغردون: تطبيل مجنون
نورة الشهري(صدى):

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت خلاله الفنانة أحلام وهي تغني في قطر أغنية امتدحت خلالها حاكم قطر تميم بن حمد مشبهة أمير قطر بالنبي.

ودشن نشطاء هاشتاقاً حول هذا الموقف، للتعبير عن سخطهم من الأغنية والتشبيه وقالت مغردة: “ عرس أمس بقطر على الأقل قاطعي أعراس قطر تضامني مع وطنك أعوذ بالله منك. وأضاف مغرد : “ جنون التطبيل وصلها لهذه المرحلة ”.


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 3 ساعات

ليس على المجنون حرج !!

[ عدد التعليقات: 3031 ] نشر منذ 3 ساعات

السفية سفيه مهما سوى يظل سفية وسافل ** وهذه الأشكال من عبدة الفلوس **!!

[ عدد التعليقات: 2742 ] نشر منذ 49 دقيقة

نعنبوا ها المناخر
مسويه يعني زعلانه عشان طردوها من ابوظبي و قنوات MBC

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *