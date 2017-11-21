بالفيديو| أحلام تشبه أمير قطر بالنبي ومغردون: تطبيل مجنون

نورة الشهري(صدى):

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت خلاله الفنانة أحلام وهي تغني في قطر أغنية امتدحت خلالها حاكم قطر تميم بن حمد مشبهة أمير قطر بالنبي.

ودشن نشطاء هاشتاقاً حول هذا الموقف، للتعبير عن سخطهم من الأغنية والتشبيه وقالت مغردة: “ عرس أمس بقطر على الأقل قاطعي أعراس قطر تضامني مع وطنك أعوذ بالله منك. وأضاف مغرد : “ جنون التطبيل وصلها لهذه المرحلة ”.