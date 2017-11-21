بالفيديو| أحلام تشبه أمير قطر بالنبي ومغردون: تطبيل مجنون
تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت خلاله الفنانة أحلام وهي تغني في قطر أغنية امتدحت خلالها حاكم قطر تميم بن حمد مشبهة أمير قطر بالنبي.
ودشن نشطاء هاشتاقاً حول هذا الموقف، للتعبير عن سخطهم من الأغنية والتشبيه وقالت مغردة: “ عرس أمس بقطر على الأقل قاطعي أعراس قطر تضامني مع وطنك أعوذ بالله منك. وأضاف مغرد : “ جنون التطبيل وصلها لهذه المرحلة ”.
nab3safi[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 3 ساعات
ليس على المجنون حرج !!
رااايق[ عدد التعليقات: 3031 ] نشر منذ 3 ساعات
السفية سفيه مهما سوى يظل سفية وسافل ** وهذه الأشكال من عبدة الفلوس **!!
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2742 ] نشر منذ 49 دقيقة
نعنبوا ها المناخر
مسويه يعني زعلانه عشان طردوها من ابوظبي و قنوات MBC