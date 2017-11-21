بالصور.. ” العمل ” تواصل جولاتها الميدانية ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “

علي القحطاني(صدى):

تواصل وزارة العمل و التنمية الاجتماعية، جولاتها الميدانية لفرق التفتيش المشتركة ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” ؛ لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وقالت في تغريدة لها، صباح اليوم، على موقع ” تويتر ” : ” مناطق المملكة تشهد جولات ميدانية لفرق التفتيش المشتركة ضمن حملة وطن بلا مخالف لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين “.

يذكر أن الحملة أسفرت عن ضبط 36656 ألف في كافة مناطق المملكة منذ بدئها وحتى يوم أمس، منهم 22085 مخالفاً لنظام الإقامة، و6874 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و7697 مخالفاً لنظام العمل.