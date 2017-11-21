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بالفيديو.. طفل يعرض كليته للبيع ليوفر نفقات علاج جدته

بالفيديو.. طفل يعرض كليته للبيع ليوفر نفقات علاج جدته
القاهرة(صدى):

أثار طفل مصري ضجة واسعة بين المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي ، عقب عرضه لبيع كليته من أجل توفير نفقات علاج جدته ، وإيواءها هي ووالدته .

حيث عرضت الإعلامية إيمان الحصري خلال برنامج ” مساء dmc ” مقطع فيديو للطفل ويٌدعى محمد عمره 10 سنوات ، من محافظة الشرقية المصرية ، وهو يبكي قائلا “خرجت لأبيع كليتي علشان أصرف على أمى وستي”.

وقالت جدته في الفيديو ، أن حفيدها كان يشعر بالحزن؛ بسبب مرضها، وتابعت : ” لما لقاني تعبانة أكتر قاللي والله يا تيتة ما أنا قاعد هروح أبيع كليتي وأجيبلك اللي إنتي عايزاه ” .

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3830 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 3031 ] نشر منذ 3 ساعات

لاحول ولا قوة إلا بالله **

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