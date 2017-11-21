بالفيديو.. طفل يعرض كليته للبيع ليوفر نفقات علاج جدته

القاهرة(صدى):

أثار طفل مصري ضجة واسعة بين المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي ، عقب عرضه لبيع كليته من أجل توفير نفقات علاج جدته ، وإيواءها هي ووالدته .

حيث عرضت الإعلامية إيمان الحصري خلال برنامج ” مساء dmc ” مقطع فيديو للطفل ويٌدعى محمد عمره 10 سنوات ، من محافظة الشرقية المصرية ، وهو يبكي قائلا “خرجت لأبيع كليتي علشان أصرف على أمى وستي”.

وقالت جدته في الفيديو ، أن حفيدها كان يشعر بالحزن؛ بسبب مرضها، وتابعت : ” لما لقاني تعبانة أكتر قاللي والله يا تيتة ما أنا قاعد هروح أبيع كليتي وأجيبلك اللي إنتي عايزاه ” .