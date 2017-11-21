فيديو| شاعر سعودي يحيط به حراس شخصيون يثير سخرية مواقع التواصل
أثار ظهور الشاعر سلطان الهاجري أثناء حضوره “ اجتماع قبائل قحطان ” تضامنا مع قبيلة الهواجر وهو يسير ويحيط به عدد من الحراس الشخصيين بشكل لافت جدا وكأنه (شخصية هامة) في الوقت الذي لم يظهر فيه أي جمهور بجانبه أو حتى شخص واحد يريد السلام عليه سخرية نشطاء مواقع التواصل وأصبح مجالا خصبا للتندر من قبل النشطاء.
أحد المغردين كتب ساخرًا : ” ذكرني يوم نلعب فتاحي ياوردة قفالي ياوردة ” وآخر قال” هذا اللي يقولون عنه مسوي زحمة والشارع فاضي ”.
جود[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههه فاضي
ابوريناد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 5 ساعات
اخس يالـ VIP على غفلة ،،،،،،،،،،،
ابوريناد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 5 ساعات
الحرس كانهم شايلين لهم صحن مفطح .
الصندقة 3[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 5 ساعات
الشعور بالنقص لدى الشخص يجعلة يبحث ان اي طريقة لجعله شخصية هامة
ابو يزن[ عدد التعليقات: 600 ] نشر منذ 5 ساعات
يبي لفت نظر الا ماعندك احد كسوي انه رجل مهم والله ماحد درا عنك يابعر لو تمشي حافي هههههههههه الحمدلله على نعمة العقل.. على أساس أن الحارس حامينه والله لو جاتك شبشب من وراك ليطير وجهك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21876 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله على سلامة العقل
صالح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
اهل العقول براحة
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 4 ساعات
سود الله وجهه طاحت اسهمك يالهاجري
خايف من احد يالمهم الحاكم منول الوزن الثقيل….. هالحين العقل الخفيف
الاجتماع ه>ا صار مهايط وكلا يقول انا عنتر بدل توحيد صف القبيله صارت مشاحنات وتفرقه لان السفها والمهايطيه هم اللي تولوا الامور
ولا قحطان ونعم الرجال العاقلين لكن من صار فيها هيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط وسسسسسسسسسسسسفها
اتمنى يمنع تجمع القبايل لان مافي تجمعهم الا هياط واسراف ومفاخر بالماضي وشر وكوارث
عذ؟آب الرحيل[ عدد التعليقات: 1605 ] نشر منذ 4 ساعات
الدولة اعزها الله
حريصة كل الحرص
ع عدم اثارة النعرات القبلية والعنصرية المقيتة
والعودة للجاهلية الأولى والتخلف والرجعية
لكن احمدك ربي ع نعمة الاسلام والعقل
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 3 ساعات
تقوله عروسه مستحيه
ههههههههههههههههههههه
iscan[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
كلمة فيديو تكتب بدون الف في آخرها
مصطفى محمود[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا مش ” أ ” يا iscan.. إنها طريقة جديدة بدلا من بالفيديو..
وابل[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 27 دقيقة
يمكن مو حراس شخصيين
يمكن طاردينه من الحفل😆😉
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1951 ] نشر منذ 14 دقيقة
يقولون ان الناس عارفين بمرضه وماقربوا منه -حتي مشيته اختلفت وجسمه نحل -حسب ماكتبوا الناس –منقول—
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب[ عدد التعليقات: 462 ] نشر منذ 13 دقيقة
شكلهم جالسين يلعبون فتاحي ياورده صكاكي ياورده .