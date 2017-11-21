فيديو| شاعر سعودي يحيط به حراس شخصيون يثير سخرية مواقع التواصل

عادل الحربي(صدى):

أثار ظهور الشاعر سلطان الهاجري أثناء حضوره “ اجتماع قبائل قحطان ” تضامنا مع قبيلة الهواجر وهو يسير ويحيط به عدد من الحراس الشخصيين بشكل لافت جدا وكأنه (شخصية هامة) في الوقت الذي لم يظهر فيه أي جمهور بجانبه أو حتى شخص واحد يريد السلام عليه سخرية نشطاء مواقع التواصل وأصبح مجالا خصبا للتندر من قبل النشطاء.

أحد المغردين كتب ساخرًا : ” ذكرني يوم نلعب فتاحي ياوردة قفالي ياوردة ” وآخر قال” هذا اللي يقولون عنه مسوي زحمة والشارع فاضي ”.