مطار جدة: لا يوجد تأثير على سير الرحلات حتى الآن

نايف السالم(صدى):

أعلن مطار الملك عبدالعزيز، صباح اليوم، عن سير الرحلات المغادرة كما هي دون تأثر بالأمطار الغزيرة، منبهًا على المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران لمعرفة المستجدات.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حتى هذه اللحظة، ليس هناك تأثير على سير الرحلات المغادرة ولم يتم تحويل اي من الرحلات القادمة لمطار الملك عبدالعزيز، ننصح أيضا بالتواصل مع شركات الطيران للتعرف على أي مستجدات “.

وكانت إدارة المطار، قد وجهت في الساعات الأولى من صباح اليوم، كافة القطاعات المعنية بالمطار برفع الجاهزية التامة في كافة المرافق، بعد ورود تنبيه متقدم عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة.