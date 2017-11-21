بالفيديو.. أول رد من مذيعة صدى الملاعب بعد هجوم جماهير الهلال عليها

نواف السالم(صدى):

شاركت مذيعة برنامج صدى الملاعب لين أبو شعر، جمهورها مقاطع فيديو قصيرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات تعبر فيه عن استيائها من الهجوم الذي تعرضت له من الجماهير الهلالية بعد نشرها لخبر عدم مشاركة كارلوس إدواردو في نهائي بطولة أسيا نتيجة تعرضه للإصابة .

وقالت لين : ” والله أنا احترت شو أعمل مع بعض الناس فلاني حطيت خبر إن كارلوس إدواردو لن يشارك في النهائي علقوا عليا قائلين فال الله ولا فالك وما بعرف شو وش النحس ، الفكرة أنا بحكي أخبار منيحة وبشعة فهي أخبار وواقع وهذا ما يخصني فأنا لم أكون سبب في الإصابة وما إني مبسوطة من إصابته والموضوع ما يخصني ولذلك قررت أن أغلق الخاص لإني مليت من العقليات اللى ما أعرف كيف تفكر صراحة “.

وأعلنت المذيعة الشابة عن تراجعها عن إغلاق حسابها في مقطع أخر بسناب شات قالت فيه: “قررت أنه ما راح أغلق الخاص لأنه إذا فيه عالم نسبة كتير قليلة ما بيعرفوا يحكوا عندي نسبة كبيرة من الناس المزواقين والواعيين “.