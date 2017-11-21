هروب مهاجم الباطن إلى أبوظبي

نواف السالم(صدى):

غادر مهاجم الباطن جورجي سيلفا مع عائلته إلى أبوظبي بسبب عدم استلامه مرتباته الشهرية لمدة شهرين وهي المدة التي سمح ” الفيفا ” للاعبين بفسخ عقودهم من دون موافقة الأندية.

وأكدت مصادر أن اللاعب هرب بسبب إغراءات مالية، وقد لوحظ عليه في الأسابيع الماضية تذبذب مستواه وأن وكيل أعماله فلافيو تلقي أكثر من عرض محلي وخارجي ساهم بشكل كبير في تذبذب مستواه وهروبه إلى أبو ظبي برفقة عائلته لدراسة العروض.