” غرفة الرياض ” تؤسس مجلسا لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المحافل الدولية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت غرفة الرياض عن تأسيس ” المجلس التنسيقي لتحفيز المنشآت للمشاركة بالمحافل الدولية ” تحفيز ” برئاسة المهندس عمر الشملان، بهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص للمشاركة في المحافل الدولية، ورفع قدراتها التنافسية الاقتصادية العالمية، وتشجيعها على المساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد ” الشملان ” أن المجلس سيسعى إلى تعزيز الاستثمار بين المملكة ومجتمع الأعمال الدولي، كما سيعمل على دعم وتطوير بيئة الأعمال داخل منشآت القطاع الخاص الوطنية من خلال ورش العمل والاستشارات، وزيادة مساهمتها في سوق الاقتصاد العالمي بما يكفل تعزيز الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن المجلس يضم في عضويته عددًا من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، سيتولى تحقيق أهدافه من خلال عدد من الآليات تشمل قيام المجلس بالعمل على تعزيز التعاون بين منشآت القطاع الخاص بالمملكة والمنشآت المناظرة على مستوى العالم، وتشجيع ودعم إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون بين القطاعين دوليًا.