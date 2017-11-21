بالصور.. سيدة تنهال بالضرب المبرح على رجل بالسوط
لقنت سيدة رجلاً درساً قاسياً ، حيث أعتدت عليه بالضرب المبرح بأستخدام السوط ، لمحاولته إجبارها على النزول من أعلى حصانا تركبه .
ومن جانبه قال الفريق التابع للرجل في تصريحات إعلامية ، أن المرأة ضربته أكثر من 17 مرة بسوطها وبقوة، ووثقوا ذلك بمقطع فيديو وصور .
وكان قد بدأ الشجار بين مجموعة ” برايتون ” لإيقاف عمليات الصيد ومجموعة ” شرق ساسكس ” للصيد.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3830 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههه
تروض زوجها
فارس بني خيبان[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يعينه زوجته تروضه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22858 ] نشر منذ 37 دقيقة
أجججججججججججججججلد😂😂😂😂