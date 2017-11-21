بالصور.. سيدة تنهال بالضرب المبرح على رجل بالسوط

متابعات(صدى):

لقنت سيدة رجلاً درساً قاسياً ، حيث أعتدت عليه بالضرب المبرح بأستخدام السوط ، لمحاولته إجبارها على النزول من أعلى حصانا تركبه .

ومن جانبه قال الفريق التابع للرجل في تصريحات إعلامية ، أن المرأة ضربته أكثر من 17 مرة بسوطها وبقوة، ووثقوا ذلك بمقطع فيديو وصور .

وكان قد بدأ الشجار بين مجموعة ” برايتون ” لإيقاف عمليات الصيد ومجموعة ” شرق ساسكس ” للصيد.