” الزكاة ” تحدد قيمة غرامة عدم التسجيل في النظام الضريبي

علي القحطاني(صدى):

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال، إلى المسارعة في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والتحقق من جاهزيتها لتطبيق الضريبة، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي المحدد للتسجيل وهو 20 ديسمبر 2017.

كما حثت الهيئة المنشآت على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (VAT.GOV.SA)، معلنة وصول عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 60 ألفاً منذ فتح باب التسجيل في 28 آب (أغسطس) 2017. وأوضحت أن التخلف عن التسجيل سيؤدي بحسب نظام ضريبة المنشآت المخالفة، إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، وإيقاف عدد من الخدمات الحكومية الضرورية، منها إصدار رخصة عمل، وخدمة تغيير نشاط المنشأة، وخدمة إصدار التأشيرات، وخدمة نقل العمالة، وغيرها من الخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الجمارك ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها، من خلال الاطلاع على النظام واللائحة التنفيذية ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة الموجودة على الموقع الإلكتروني (VAT.GOV.SA)، معلنة استعدادها لتلقي الاستفسارات بهذا الخصوص عبر وسائل الاتصال المختلفة التي وفرتها الهيئة.