الصحة: لا يوجد علاج محدد لمرض ” الانسداد الرئوي “

علي القحطاني(صدى):

شهدت المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، فعاليات توعوية متنوعة في اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن، والذي يوافق ثالث أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أن من أبرز أسباب مرض ” الانسداد الرئوي ” : التدخين وهو العامل الأساسي في حدوث المرض، واستنشاق الدخان الصادر من المدخن، والعامل الوراثي، والتعرض لملوثات الهواء مثل المواد الكيميائية، والتهابات الجهاز التنفسي.

وأكدت الصحة أن من أعراض الإصابة بالمرض: ” زيادة التنفس، والسعال المبكر، وصوت صفير مع التنفس، وضيق في الصدر “، محذرة من أن الانسداد الرئوي قد يؤدي إلى الإصابة بفشل القلب، ويزيد خطر الإصابة بنزلات البرد والتهابات الرئة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد علاج للمرض، إلا أن الأدوية تخفف من حدة الأعراض المصاحبة للانسداد الرئوي، وذلك مثل العلاج بالأكسجين والأدوية المستنشقة وبرنامج التأهيل الرئوي، وأخذ لقاح الإنفلونزا بشكل دوري، داعيةً للإقلاع عن التدخين وعدم التعرض للأبخرة والغازات الكيميائية والمحافظة على أسلوب حياة صحي للوقاية من المرض.

و ” الانسداد الرئوي ” مصطلح لا يُطلق على مرض محدد، بل يُستخدم لوصف أمراض الرئة، وهو مرض خطر يهدد الحياة في الحالات المتقدمة، حيث تتنبأ منظمة الصحة العالمية بأنه سيكون ثالث مسبب للوفيات حول العالم بحلول عام 2030.