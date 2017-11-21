عجوز يتعرض لجلطة.. وفرقة الإسعاف تتسبب له في شلل نصفي بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

تعرض رجل عجوز في شهر ذي القعدة الماضي، في مركز الضميرية جنوب المدينة المنورة، لجلطة فطلب ابنه مساعدة الهلال الأحمر، وحضر إلى الموقع الكائن في مركز الضميرية جنوب المدينة المنورة، ولكن هذه الفرقة المكونة من شخصين لم تقدم أي إسعافات للمريض واكتفت بتقديم الماء فقط.

وقال المواطن شاكر هلال اللهيبي: ” عندما قيمت الفرقة حالة والدي، اعتذرت عن نقله .وحررت تقريرا عن الحالة بتوقيع الحضور وذكروا في تقريرهم أن والدي رفض النقل، الأمر الذي أغضبنا، خاصة أنهم أضافوا تلك العبارة بعد أن وقعنا على التقرير “.

وتابع اللهيبي: ” اضطررنا لأن ننقل والدي إلى مستشفى الميقات، إذ رفضت الفرقة تزودينا حتى بالأوكسجين، وعندما عرضت الحالة على الطبيب المعالج ذكر أن الوقت تأخر في إسعاف الحالة، وقد دخل في غيبوبة نتجت عنها إصابته بشلل نصفي “.

وأكد أن الفرقة عادت للعمل مجددا رغم صدور قرار بكف يد الشخصين العاملين فيها خصوصا أن هناك قضية ضدهما في الهيئة الصحية الشرعية.