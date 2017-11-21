اقتراح جديد من رئيس لجنة النقل بالشورى للحد من الحوادث

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون، أن يجب إقامة طرق للشاحنات موازية للطرق الرئيسية المخصصة للسيارات الصغيرة.

وشدد السعدون، على أهمية التزام الشاحنات حاليا بالمسار الأيمن وفرض غرامات عليهم في حال تجاوزه إلى مسار آخر، مشيرا إلى أن السعي في تطوير خطوط السكك الحديدية، بحيث تصل إلى جميع مدن المملكة، والاستفادة منها في نقل البضائع، سيكون له الأثر الإيجابي في التقليل من أعداد الشاحنات على الطرق الرئيسة بين المدن، وسيسهم في الحفاظ على الطرق البرية وخفض مصاريف صيانتها وسيخفض نسبة الحوادث، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشار السعدون، إلى أن أسباب التدهور في الطرق الرئيسية بين المدن، يرجع لضعف تنفيذها وضعف الإشراف على تنفيذها لتطبيق المواصفات الصحيحة، وإلى عدم مراعاة المواصفات السليمة للإسفلت أو طبقات الأساس عند تشييد الطرق.