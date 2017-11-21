إعفاء النساء من بعض العقوبات على المخالفات المرورية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر ، عن دراسة الجهات المشاركة في وضع اللائحة التنفيذية للاشتراطات التنظيمية لقيادة المرأة للسيارة، إعفاء النساء من بعض العقوبات المترتبة على المخالفات المرورية، واستثنائهن من بعض العقوبات.

وأوضحت المصادر، أن بعض العقوبات التي تترتب على المخالفات المرورية لا تناسب السيدات كالتي تستوجب إيقاف قائد المركبة أو احتجاز المركبة في بعض الحالات، مشيرة إلى أن المقترح نص على الاكتفاء فقط بدفع الغرامة دون التوقيف أو حجز المركبة للسيدات، وفقا لصحيفة الوطن.

وأضافت المصادر أن المقترح الذي تم تقديمه يأتي تماشياً مع العادات والتقاليد المجتمعية التي تقدم كل التسهيلات أمام النساء، وتذلل العقبات التي قد تقف حاجزاً في طريق تعليمهن القيادة، مبينة أن الأمور ستتضح في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد الأسبوع المقبل للكشف عن موعد انطلاق التدريب للنساء بمدارس تعليم القيادة بمختلف المناطق.