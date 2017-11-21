الظفيري: البرازيلي خورخي داسيلفا اختفى عن الفريق بعد مباراة القادسية

نواف السالم(صدى):

قال نائب رئيس نادي الباطن مبارك الظفيري، إن لاعب فريقه البرازيلي خورخي داسيلفا، اختفى عن الفريق بعد مباراة القادسية في الدوري السعودي للمحترفين يوم (الأربعاء) الماضي، موضحاً أن اللاعب لم يلتحق بالتدريبات بعد ذلك ولم يجب على اتصالات الإداريين، مبيناً أنه لم يتسلم راتبه لأكثر من شهرين.

وأضاف الظفيري، أنه بحسب ما بلغنا أن اللاعب الآن في الإمارات، ولا نعلم هل هو في دبي أو في أبوظبي، ولسنا متثبتين أيضاً إن كان من الأساس قد وضع من الإمارات محطة عبور للمغادرة إلى بلد آخر، أم أنه سيتعاقد مع نادٍ آخر، القضية تبدو غامضة حتى الآن، واللاعب ».

وتابع: ” افتقدناه بعد مباراتنا مع القادسية، حاولنا مع الجهاز الإداري التواصل معه في مرات عدة ولكنه لم يجب، وأولاً وأخيراً يبقى الأمر القانوني فوق كل شيء، النظام الجديد الذي شرعه (فيفا) قد ينص على رحيله أو توقيعه مع نادٍ آخر من دون العودة إلينا، ولكننا سنتخذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق النادي “.

وأكمل: ” داسيلفا لم يتسلم رواتبه لأكثر من شهرين، ولكنه لم يخاطبنا في ذلك، ومن المؤكد أن لديه عروضاً من أندية أخرى، ونرجو ألا تكون من أندية شقيقة، فنحن ملتزمون بميثاق الشرف بيننا، ولم نحاول استثمار الثغرة الجديدة في اللائحة (تأخر راتب شهرين عن اللاعب)، ولو بحثت في السعودية لوجدت نصف الأندية تعاني من الأمر ذاته “.