إدارة الاتحاد تتفق مع ماركينهو على جدولة مستحقاته المالية

نواف السالم(صدى):

كثف حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد اتصالاته مع محامي المحترف السابق جيمس ترويسي الذي يطالب العميد بمبلغ مليوني يورو شاملة مستحقاته لدى النادي، بعد صدور حكم نهائي من قبل محكمة كاس الرياضية الدولية الصيف الماضي، إذ تسعى الإدارة الاتحادية للتوصل لاتفاق على جدولة مستحقات اللاعب لدى النادي على دفعات، كما تنتظر الإدارة رد محامي اللاعب ترويسي، من أجل توقيع الاتفاقية بين الطرفين، بعد أن ساهم اللاعب الأسترالي بشكواه ضد نادي الاتحاد في حرمانه من الاستفادة من فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية الموسم الحالي.

كما توصلت الإدارة الاتحادية لاتفاق مع المحترف البرازيلي السابق في صفوف الفريق الاتحادي ماركينهو على جدولة مستحقاته المالية لدى النادي، التي تبلغ مليونا و300 ألف يورو، وسيتم سدادها على دفعات بناء على اتفاقية سيتم توقيعها من قبل محامي اللاعب ومحامي نادي الاتحاد المسؤول عن ملف القضايا الخارجية.