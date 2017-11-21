بالفيديو.. موقف كوميدي للفنان فايز المالكي في الطائرة مع أمير خليجي

حمود العنزي(صدى):

في موقف كوميدي، تعرض له الفنان فايز المالكي وهو يظهر فيها في قمرة قيادة طائرة بجوار الأمير فهد بن مشعل بن سعود رئيس جمعية الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي، سيطر الخوف عليه، وعلق المالكي على أحد المقاطع التي شاركها مع الأمير فهد بن مشعل له قائلاً للأخير: ” من الروعة بضحك وأبكي وهو عادي يضحك “.

وكان المالكي قد علق في مقاطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، قائلا: ” كرهتني في شي اسمه طيران ، لا ويقول يوم نطلع بالليل تشوف أنوار الرياض وشوارعها هين هذا إذا شفت وجهي بعد اليوم ، أنا مو مصدق أني في بيتي إلي الآن وحي أرزق “.