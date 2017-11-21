الإطاحة بمصرية حاولت إرغام زوجها السعودي على توقيع إيصالات أمانة

نايف السالم(صدى):

أطاحت الشرطة المصرية بـ 3 جناة وسيدة متزوجة من مواطن سعودي، بتهمة اقتحام منزل وإرغام الزوج على التوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح.

وتفاجأ المواطن السعودي، ذا الـ 70 سنة، باقتحام 3 أشخاص مسلحين بيته في القاهرة، وإجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة على بياض تحت تهديد السلاح.

وأشارت إلى أن المواطن أبلغ الشرطة، التي شكلت فريق بحث أمني، توصل من خلال تحرياته، إلى أن مرتكبي الواقعة قاموا بجريمتهم بتحريض من الزوجة، البالغة من العمر 23 سنة؛ لرغبتها في الطلاق.

وقامت الجهات الأمنية بالقبض على جميع المتهمين، وتحويلهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.