منح أول قط دبلوماسي في سفارة بريطانيا بعمان لقب لورانس عبدون

نورة الشهري(صدى):

تبنت السفارة البريطانية لدى الأردن قطاً، من مأوى للقطط في أكتوبر ، منصب كبير صائدي الفئران في السفارة كأول ممثل في الخارج للقطة بالمرستون كبيرة صائدي الفئران في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن.

وأطلقت السفارة على القط اسم لورانس عبدون، على اسم الضابط البريطاني الذي اشتهر بدوره في مساعدة القوات العربية خلال ثورة العرب على الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى.

وعبدون حي بالعاصمة الأردنية تقع فيه السفارة البريطانية.