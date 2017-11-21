اليوم.. تحديد مصير المرأة في تولي قيادات داخل سفارات المملكة

علي العنزي(صدى):

يصوت مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم على توصيات لجنة الشؤون الخارجية على تقرير وزارة الخارجية للعام المالي 36/‏1437، ومنها تعزيز تولي المرأة مناصب قيادية في سفارات المملكة، وقنصلياتها العامة وبعثاتها في الخارج، ودراسة تحفيز الموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في بعض الدول الأفريقية والآسيوية غير المرغوبة، من حيث احتساب سنوات الخدمة، ومن ذلك أن تكون (السنة بسنتين، أو ما تراه الوزارة محفزا).

وبرر عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب توصيته التي تبنتها اللجنة كتوصية إضافية، بعزوف الموظفين الدبلوماسيين والإداريين عن العمل في تلك الدول، لافتا إلى أن هذه التوصية من شأنها أن تحقق العدالة ين العاملين في الدول غير المرغوبة وزملائهم في الدول المرغوبة، إضافة إلى عدم شمول قرار مجلس الشورى رقم 46/‏26 وتاريخ 1/‏6/‏1435 الخاص بتطوير مزايا النظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي، لهذا الجانب.

وكان لجنة الشؤون الخارجية قد أكدت في توصياتها على تقرير وزارة الخارجية، على صياغة وثيقة السياسة الخارجية السعودية بحيث تتضمن تشخيصاً للبيئتين الإقليمية والدولية وما فيهما من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق والقضايا، لتكون مرشداً للدبلوماسيين، وتوضح رؤية المملكة وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة، كما أوصت اللجنة بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق، بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضية خطة التحول الاستراتيجي للوزارة، والارتقاء بأداء الدبلوماسية السعودية.