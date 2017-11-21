التعليم تعيد تفعيل نظام ” فارس “

نايف السالم(صدى):

أعادت وزارة التعليم، أمس الإثنين، تفعيل الرابط الجديد لخدمات نظام ” فارس ” للخدمات الذاتية وبعثت رسائل نصية عن طريق مركز الاتصال 19996 تتضمن الرابط الجديد لطالبي خدمات النظام بعد توقف العمل في البوابة الإلكترونية منذ أربعة أيام بسبب أعمال الصيانة والتحديث.

وجاء في نص الرسالة: عزيزي المستفيد بإمكانك الدخول على نظام فارس من خلال الرابط التالي: https:/‏/‏sshr-exa.moe.sa.

يذكر أن وزارة التعليم، أوقفت خدمات ” فارس ” الخميس الماضي بسبب أعمال التحديث والصيانة، وبحسب ما ورد في البوابة الإلكترونية فإن البرنامج أعاد تفعيل الخدمات اعتبارا من صباح أمس، وألزمت الوزارة منسوبيها من المعلمين والإداريين في المدارس باعتماد نظام فارس للخدمات الذاتية، وإيقاف العمل الورقي نهائياً في ما يخص الإجازات والتقاعد والغياب.