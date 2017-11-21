الخطوط السعودية تنبه المسافرين بالحضور قبل موعد الإقلاع بـ3 ساعات لهذا السبب
نبهت الخطوط السعودية، المسافرين بالحضور إلى المطارات قبل موعد الإقلاع بساعتين للرحلات الداخلية و٣ ساعات للرحلات الدولية، وذلك نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها العديد من المناطق على مستوى المملكة.
وقالت الخطوط السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” ضيوفنا الأعزاء، نظراً للأحوال الجوية في المملكة العربية السعودية والتي قد تؤدي إلى انشغال المطارات أكثر من المعتاد، يتوجب الحضور المبكر إلى المطار قبل موعد الإقلاع بساعتين للرحلات الداخلية و٣ ساعات للرحلات الدولية على الأقل ” .
علي[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 12 دقيقة
يارجل ومن الي بيركب معهم الحمد لله فيه بديل ولو مافيه لايمكن اركب معهم بسبب موقف حصلي معهم منذو 16 عام ولم اركب معهم منذو ذالك الحين الله يغني عنهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14159 ] نشر منذ 9 دقائق
يعني الوقت اللي بياخذه المسافر من الدمام الى الرياض سيكون 5 ساعات تقريبا فلو ذهب بالقطار سيوفر وقت اكثر من ركوب الطائره