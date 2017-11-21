الخطوط السعودية تنبه المسافرين بالحضور قبل موعد الإقلاع بـ3 ساعات لهذا السبب

طلال الغامدي(صدى):

نبهت الخطوط السعودية، المسافرين بالحضور إلى المطارات قبل موعد الإقلاع بساعتين للرحلات الداخلية و٣ ساعات للرحلات الدولية، وذلك نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها العديد من المناطق على مستوى المملكة.

وقالت الخطوط السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” ضيوفنا الأعزاء، نظراً للأحوال الجوية في المملكة العربية السعودية والتي قد تؤدي إلى انشغال المطارات أكثر من المعتاد، يتوجب الحضور المبكر إلى المطار قبل موعد الإقلاع بساعتين للرحلات الداخلية و٣ ساعات للرحلات الدولية على الأقل ” .