شاعرين يثيرا النعرات القبلية في عسير
كشفت مصادر، عن توجيه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، بضبط شاعرين من منطقة عسير بسبب إثارتهما للنعرات القبلية؛ لإحالتهما إلى النيابة العامة.
وكان الشاعرين قد تبادلا الإساءات في قصيدتين حملت إساءات لشيخي قبيلتين شهيرتين، مما يعد إثارة للنعرات القبلية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14159 ] نشر منذ 1 ساعة
ناقصين عقل ولا يفكرون في عواقب الامور
ابو خالد[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم يجب الضرب بيد من حديد لكل من يريد اثارة النعرات والفتن بين الناس
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 51 دقيقة
اطططنخووووو ي عسسسير الهووول جعلني
فدا ربعي ولابتي 😊🌷🌷🌷🌼🌼🌼 ..
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لكن اما الاساءةة لبعضكم والمهاترات ذي ماوراها خير ..
والرسؤل قاال دعوهاا فإنها منتنه ☺☺☺☺☺ ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21874 ] نشر منذ 37 دقيقة
جعلهم ما يربحون يحسبون الاساءه بالشعر ما ينفهم