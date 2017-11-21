شاعرين يثيرا النعرات القبلية في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت مصادر، عن توجيه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، بضبط شاعرين من منطقة عسير بسبب إثارتهما للنعرات القبلية؛ لإحالتهما إلى النيابة العامة.

وكان الشاعرين قد تبادلا الإساءات في قصيدتين حملت إساءات لشيخي قبيلتين شهيرتين، مما يعد إثارة للنعرات القبلية.