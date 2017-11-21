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شاعرين يثيرا النعرات القبلية في عسير

شاعرين يثيرا النعرات القبلية في عسير
محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت مصادر، عن توجيه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، بضبط شاعرين من منطقة عسير بسبب إثارتهما للنعرات القبلية؛ لإحالتهما إلى النيابة العامة.
وكان الشاعرين قد تبادلا الإساءات في قصيدتين حملت إساءات لشيخي قبيلتين شهيرتين، مما يعد إثارة للنعرات القبلية.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14159 ] نشر منذ 1 ساعة

ناقصين عقل ولا يفكرون في عواقب الامور

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 1 ساعة

نعم يجب الضرب بيد من حديد لكل من يريد اثارة النعرات والفتن بين الناس

[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 51 دقيقة

اطططنخووووو ي عسسسير الهووول جعلني
فدا ربعي ولابتي 😊🌷🌷🌷🌼🌼🌼 ..
..
لكن اما الاساءةة لبعضكم والمهاترات ذي ماوراها خير ..
والرسؤل قاال دعوهاا فإنها منتنه ☺☺☺☺☺ ..

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