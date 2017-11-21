إسبانيا تأمل بـ”اعتراف أوروبي” بالدولة الفلسطينية

مدريد(صدى):

أعرب وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس عن أمله في تحرك لدول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأشهر القليلة المقبلة.

كما أعرب داستيس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني الزائر رياض المالكي عقب اجتماع ثنائي بين الجانبين الاثنين عن ثقته بان الاتحاد الأوروبي سيتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين “خلال الأشهر القليلة المقبلة” بطريقة منسقة وبما يسهم في دعم عملية السلام.

وقال إن بلاده تريد القيام بذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي بما يساهم في تحسين إمكانيات التوصل لاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار إلى أن إسبانيا تقيم ذلك الشأن مع شركائها الأوروبيين على أمل أن يتم التوصل إلى قرار “خلال الأشهر المقبلة”.

من جانبه أعرب المالكي عن أمله في ان “تعيد اسبانيا تقييم موقفها لترى أن اعترافها بالدولة الفلسطينية سيسهم بشكل إيجابي في تحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة”.

يذكر ان الاجتماع بين المالكي وداستيس يأتي ضمن إطار الزيارة الرسمية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى إسبانيا والتي تستمر ثلاثة أيام.

واجتمع الرئيس عباس مع الملك الإسباني العاهل فيليبي السادس في مستهل زيارته الاثنين كما اجتمع مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي.