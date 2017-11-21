سيدة تعرض 300 مليون إسترليني لشراء نيوكاسل الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

أكدت وسائل إعلام إنجليزية أن سيدة أعمال بريطانية قدمت عرضا بقيمة 300 مليون جنيه استرليني لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم.

وقدمت الشركة المالية أماندا ستافيلي ” بي سي بي، كابيتال بارتنرز ” التي تفاوض نيوكاسل منذ عدة أسابيع، هذا العرض لمالك النادي مايك آشلي.

وكان آشلي، رجل الأعمال الذي يرأس سلسلة كبيرة من مخازن الأدوات الرياضية، أعلن في أكتوبر عن رغبته ببيع النادي بعد عشر سنوات من ملكيته له.

ودفع آشلي مبلغ 150 مليون يورو عام 2007 لشراء النادي الواقع في شمال إنجلترا، وخلال 10 سنوات هبط الفريق مرتين إلى الدرجة الأولى وصعد في كل منهما إلى الممتاز بعد عام، وآخرهما في الموسم الماضي.

وتواجدت أماندا ستافيلي في مدرجات ملعب سانت جيمس بارك التابع لنيوكاسل.