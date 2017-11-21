المبعوث الخاص للرئيس الجزائري يصل الرياض

نايف السالم(صدى):

وصل معالي وزير العدل حافظ الأختام في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الجزائري، الطيب لوح إلى الرياض مساء أمس الاثنين.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وسفيـر خادم الحرمين الشريفيـن لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، وسفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق.