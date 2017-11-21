يتيم يتعرض لسرقة أمواله خلال إقامته في دار رعاية.. وهكذا رد المدير 

علي القحطاني(صدى):

فوجئ المواطن طراد عبدالعزيز، أحد أبناء مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بعد قضائه أربع سنوات في إِحْدَى دُور الأيتام، بسحب مبالغ مالية من رصيده في الفترة التي كان فيها نزيلاً في الدار.

وقال طراد، في اتصال مع برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية، أمس الإثنين أنه يملك 9 صناديق أَسْهم، ولم يجد ريالاً واحداً في كل صندوق.

بِدَوْرِهِ تعهد المدير التنفيذي لمؤسسة إخاء، همام بن جريد، بحل مشكلة طراد منسوب المؤسسة، مُؤكِّدَاً أن سلب أموال يتيم هذا ليس فساداً.. بل فساد مضاعف”.

وَأَشَارَ إلى أن المؤسسة تشرف على الأيتام بعد خروجهم من دور الرعاية التابعة للوزارة، من سن 18 إلى 30 عاماً، وتقدم خدمات المسكن، والتعليم، والتوظيف، والزواج لهم، كما أنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل ما يخص حياة اليتيم، وتعدّ أسرة بديلة له.