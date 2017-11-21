  • الثلاثاء 21

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. عقوبات أمريكية غليظة على إيران بسبب عمليات تزييف للعملة اليمنية

عقوبات أمريكية غليظة على إيران بسبب عمليات تزييف للعملة اليمنية

عقوبات أمريكية غليظة على إيران بسبب عمليات تزييف للعملة اليمنية
واشنطن(صدى):

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات بسبب تزييفهم أوراقا نقدية يمنية قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأفاد بيان للوزارة بأن الشبكة تحايلت على قيود التصدير الأوروبية من أجل تقديم الإمدادات ومعدات التزييف.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صنف الحرس الثوري الإيراني في الشهر الماضي منظمة داعمة للإرهاب وفوض وزارة الخزانة بفرض عقوبات صارمة عليها للحد من قدرتها للحصول على السلع والتمويل.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *