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  3. ” العمل “: نقل مسن يفترش الشارع للمستشفى وتأمين سكن مناسب له

” العمل “: نقل مسن يفترش الشارع للمستشفى وتأمين سكن مناسب له

” العمل “: نقل مسن يفترش الشارع للمستشفى وتأمين سكن مناسب له
علي القحطاني(صدى):

قال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل،  إنه تم نقل أحد المسنين، إلى المُسْتَشْفَى للاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب أباالخيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ ‘‘تويتر‘‘، مساء أمس: ‘‘إنه تم نقل المسن الذي يفترش إحدى المحطات في جدة إلى المُسْتَشْفَى بشكل عاجل؛ للاطمئنان على صحته، وتأمين السكن المناسب له‘‘.

 


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