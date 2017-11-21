” العمل “: نقل مسن يفترش الشارع للمستشفى وتأمين سكن مناسب له
قال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إنه تم نقل أحد المسنين، إلى المُسْتَشْفَى للاطمئنان على حالته الصحية.
وكتب أباالخيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ ‘‘تويتر‘‘، مساء أمس: ‘‘إنه تم نقل المسن الذي يفترش إحدى المحطات في جدة إلى المُسْتَشْفَى بشكل عاجل؛ للاطمئنان على صحته، وتأمين السكن المناسب له‘‘.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22835 ] نشر منذ 1 ساعة
ياجماعهة
ابا الخيل أحسه شخص فيه خير
الله يوفقه ويعطيه ع قد نيته.