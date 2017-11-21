صور.. نائب أمير مكة يفتتح المبنى الجديد لدار الحضانة الاجتماعية بجدة

علي القحطاني(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس الاثنين، المبنى الجديد لدار الحضانة الاجتماعية في محافظة جدة .

وتجول سموه داخل أروقة الدار يرافقه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، واطّلعا على أبرز ما يحويه من أقسام ومرافق تخدم أبناء الدار والتقيا بأبناء الدار وقدم سموه هدايا عينية للأيتام.

وفي ختام الجولة كرم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الداعمين .