إطلاق مبادرة ” الميثاق الأخلاقي لقنوات التواصل الاجتماعي ” لخلق ثقافة إعلامية متطورة

حمود العنزي(صدى):

أطلقت وزارة الثقافة والإعلام، أمس الإثنين، مبادرة ” الميثاق الأخلاقي لقنوات التواصل الاجتماعي “، بغرض تشكيل مرجع أخلاقي في الاستخدام والتعامل مع تطبيقات التواصل في الإعلام الرقمي.

وأوضح المشرف العام على هيئة الإعلام المرئي والمسموع رضا الحيدر، أن الميثاق سيكون مبادرة تشترك فيها مختلف شرائح المجتمع، وعلى رأسهم المؤثرون والمتخصصون في مجال الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي.

وأضاف الحيدر أن الهيئة سوف تقيم العديد من الفعاليات الإعلامية والمحاضرات التثقيفية، إلى جانب ورش عمل متخصصة من أجل تقديم ” الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي “، والتعريف به في مختلف مناطق المملكة، وسيتم الإعلان عنها وطرحها في القريب العاجل.

وأكد الحيدر أن المبادرة تحاول خلق ثقافة إعلامية متميزة قائمة على أسس ومرتكزات ثابتة في جميع الشبكات والوسائل والتطبيقات الرقمية، يسود فيها الاحترام والتعاطي الإيجابي بين مختلف الفئات وحول مختلف الموضوعات.

وأشار الحيدر إلى أن صياغة الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي تأتي في إطار تطوير مستوى التواصل الاجتماعي للأفراد وتطوير الأداء المهني للمنشآت، وتشجيع الاستغلال الأمثل لمنتجات الإعلام الجديد وتعزيز الالتزام بالمبادئ والمرتكزات العامة والمعايير الأخلاقية الإعلامية.