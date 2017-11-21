فيديو.. مواطن يرحب بضيوفه بطريقة غريبة!

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ترحيب مواطن بضيوفه بطريقة غريبة، حيث ألقى شماغه في النار حينما كان ينشد ” أهازيج ” ترحيبا بضيوفه.

وأظهر الفيديو، الذي لم يحدد موعد أو موقع تصويره، عددا من الأشخاص داخل خيمة، يتقبلون عدداً من الضيوف بإنشاد بعض الأهازيج، قبل أن يتجه أحد المستقبلين إلى النار المشتعلة ويلقي شماغه فيها وتلقى إشادة أحد الحضور، قبل أن يعطيه شخص آخر شماغه.